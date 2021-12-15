ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість жертв вибуху вантажівки на Гаїті зросла до 60 осіб

Новость на русском →
Гаїті, Середа 15 грудня 2021 00:43
Кількість жертв вибуху вантажівки на Гаїті зросла до 60 осіб Фото: кількість жертв вибуху вантажівки на Гаїті зросла до 60 осіб (twitter.com/Frantzduval)
Автор: Анна Полисученко

Кількість жертв вибуху вантажівки на Гаїті зросла до 60 осіб. Десятки постраждалих в результаті вибуху госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Станом на цей час ми виявили 60 загиблих", - сказав Патрік Алмонор, заступник мера міста Кап-Аїтьєн, де сталася трагедія.

Він додав, що пошукові роботи на місці вибуху тривають.

Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі повідомив, що лікарні, куди госпіталізували десятки поранених, потребують додаткових коштів. У зв'язку з цим в місті розгорнуто польові госпіталі.

Раніше ми писали, що на Гаїті вибухнув бензовоз: загинули щонайменше 40 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух
NEWS
Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках