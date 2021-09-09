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Кількість жертв вибуху газу в російському Ногінську зросла до п'яти

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Четвер 09 вересня 2021 08:17
Кількість жертв вибуху газу в російському Ногінську зросла до п'яти Фото: у багатоповерхівці в Росії стався вибух газу (t.me/mchs_official)
Автор: Инна Собора

У російському Ногінську в результаті вибуху газу в житловому будинку загинули п'ятеро людей. Серед загиблих - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пошуки ще двох людей тривають, їх доля невідома.

"Тіло п'ятого загиблого виявлено на місці вибуху в житловому будинку в підмосковному Ногінську. В екстрених службах уточнили, що знайшли тіло дитини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух газу в житловій багатоповерхівці в російському Ногінську стався вранці 8 вересня. Обвалилися перекриття другого, третього, четвертого і п'ятого поверхів. Попередньо повідомлялося про двох загиблих і п'яти постраждалих. Пізніше зазначалося, що під завалами можуть перебувати п'ять осіб.

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