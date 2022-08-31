Количество жертв вчерашнего обстрела Харькова возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА .

"От тяжелых травм в больнице скончалась 42-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Остальные раненые, госпитализированные, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, у них преимущественно - повреждения мягких тканей. Одну пострадавшую уже выписали из лечебного учреждения.

"Две пожилых женщины, которых доставили в медучреждение в тот же день после вечернего обстрела, получили незначительные повреждения. Их жизни ничего не угрожает", - добавили в горсовете.