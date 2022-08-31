Кількість жертв вчорашнього обстрілу Харкова зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА .

"Від тяжких травм у лікарні померла 42-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Решта поранених, які були госпіталізовані, зараз перебувають у задовільному стані, у них переважно - пошкодження м'яких тканин. Одну постраждалу вже виписали з лікувального закладу.

"Дві літні жінки, яких доставили у медзаклад того ж дня після вечірнього обстрілу, отримали незначні пошкодження. Їх життю нічого не загрожує", - додали в міськраді.