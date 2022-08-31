Кількість жертв вчорашнього обстрілу Харкова зросла
Кількість жертв обстрілу Харкова, який стався вранці 30 серпня, зросла до 5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"Від тяжких травм у лікарні померла 42-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Решта поранених, які були госпіталізовані, зараз перебувають у задовільному стані, у них переважно - пошкодження м'яких тканин. Одну постраждалу вже виписали з лікувального закладу.
"Дві літні жінки, яких доставили у медзаклад того ж дня після вечірнього обстрілу, отримали незначні пошкодження. Їх життю нічого не загрожує", - додали в міськраді.
Як повідомлялось, російські військові близько 10 ранку обстріляли центральну частину Харкова. За останніми даними 4 людей загинули, а 11 отримали поранення. Обстріл вівся з далекобійної ствольної артилерії "Піон" калібром 203 мм.
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