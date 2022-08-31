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Кількість жертв вчорашнього обстрілу Харкова зросла

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Харків, Середа 31 серпня 2022 13:55
Кількість жертв вчорашнього обстрілу Харкова зросла Фото: наслідки обстрілу Харкова (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість жертв обстрілу Харкова, який стався вранці 30 серпня, зросла до 5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Від тяжких травм у лікарні померла 42-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Решта поранених, які були госпіталізовані, зараз перебувають у задовільному стані, у них переважно - пошкодження м'яких тканин. Одну постраждалу вже виписали з лікувального закладу.

"Дві літні жінки, яких доставили у медзаклад того ж дня після вечірнього обстрілу, отримали незначні пошкодження. Їх життю нічого не загрожує", - додали в міськраді.

Як повідомлялось, російські військові близько 10 ранку обстріляли центральну частину Харкова. За останніми даними 4 людей загинули, а 11 отримали поранення. Обстріл вівся з далекобійної ствольної артилерії "Піон" калібром 203 мм.

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