ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Непогода на юге Европы унесла жизни около 10 человек

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 08:59
Непогода на юге Европы унесла жизни около 10 человек
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Жертвами непогоды стали 8 человек

В результате двух ураганов, которые обрушились на Португалию, Испанию и Францию, стали не менее 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в среду страны охватил шторм "Эльза", а уже в субботу, 21 декабря, его сменил разрушительный ураган "Фабиен". Порывы ветра достигают 170 км/час. Непогода унесла жизни уже по меньшей мере 8 человек.

Отмечается, что во многих аэропортах были отменены рейсы, а в Португалии приостановили движение поездов между Лиссабоном и Порто из-за затопления железнодорожных путей. Во Франции закрыли железнодорожные вокзалы в Бордо, Тулузе и Андае.

Кроме того, шторм коснулся юга Британии, где сильные дожди вызвали выход рек из берегов и разрушения многих домов. Он наводнений пострадала Италия. В Венеции вчера уровень воды поднялся на 120 сантиметров на уровнем моря, затопив около 30% города.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Италии приняло решение о выделении 65 миллионов евро для восстановление Венецианской лагуны и самого города, пострадавшего от нескольких наводнений. Эти средства стали дополнением к уже выделенным ранее 20 миллионам евро на экстренном заседании совета министров Италии.

Также РБК-Украина писало, что осенью Центральной Европой пронеслись сильные ураганы, которые повлекли гибель мужчины в Германии и подростка в Словакии. Сильный ветер нарушал работу поездов, валил деревья и разрушал дома. Кое-где непогода привела к затоплению территорий.

Буря в Канаде оставила без света почти миллион людей Загрязнение воздуха за год повлекло 400 тысяч преждевременных смертей в Европе
Новости Украины Европаураган
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь