Кількість жертв урагану "Кіара" в Європі збільшилася до восьми

Фото: ураган "Кіара" (enovosty)

До боротьби з негодою на Корсиці було залучено понад 300 пожежників

Кількість жертв урагану "Кіара", який обрушився на країни Європи, зросла до 8 осіб. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що потужні вітри з поривами понад 200 км/год дісталися Корсики та посилили лісову пожежу, що спалахнула на французькому острові 11 лютого.

До боротьби з негодою на Корсиці було залучено понад 300 пожежників.

Нагадаємо, вчора, 10 лютого, повідомлялося про 6 загиблих внаслідок урагану. Зокрема, один чоловік втопився у Швеції. Човен, на якому він плив зі знайомим по озеру Феген, перекинулася. Загиблого чоловіка викинуло на берег хвилями. Другого пасажира досі шукають.

Також по одній людині загинули в Словенії і південної Великобританії у результаті обвалення дерев на їх автомобілі.

Ще 5 осіб постраждали в Чехії. У лікарні померла жінка, яку вдарило деревом.

На гірськолижному курорті в Польщі загинули жінка та її донька. Вітром дах знесло на людей, які були біля підйомника. В результаті інциденту постраждали ще три людини.

Зазначимо, в кінці 2019 року в результаті двох ураганів, які обрушилися на Португалію, Іспанію та Францію, загинули 8 людей.