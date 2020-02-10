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В Европе в результате урагана "Киара" погибли 6 человек

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 20:58
В Европе в результате урагана "Киара" погибли 6 человек
Фото: шторм "Киара" (enovosty)

В зоне опасности - Бельгия и Германия

В результате урагана "Киара", который обрушился на Европу, погибли по меньшей мере 6 человек. Также ураган вызвал сильные перебои в транспортном сообщении, пишет Associated Press.

Как сообщается, один человек утонул в Швеции. Лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась. Погибшего мужчину выбросило на берег волнами. Второго пассажира до сих пор ищут.

Также по одному человеку погибли в Словении и южной Великобритании в следствие обрушения деревьев на их автомобили.

Еще 5 человек пострадали в Чехии. В больнице умерла женщина, которую ударило деревом.

На горнолыжном курорте в Польше погибли женщина и ее дочь. Ветром крышу унесло на людей, которые были возле подъемника. В результате инцидента пострадали еще три человека.

Напомним, в конце 2019 года в результате двух ураганов, которые обрушились на Португалию, Испанию и Францию, погибли 8 человек.

Также осенью Центральной Европой пронеслись сильные ураганы, которые повлекли гибель мужчины в Германии и подростка в Словакии. Сильный ветер нарушал работу поездов, валил деревья и разрушал дома. Кое-где непогода привела к затоплению территорий.

В Польше ветер сорвал крышу со здания, погибли два человека
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