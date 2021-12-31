ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество жертв тайфуна на Филиппинах выросло, пострадали более тысячи людей

Новина українською →
Филиппины, Пятница 31 декабря 2021 12:02
Количество жертв тайфуна на Филиппинах выросло, пострадали более тысячи людей Фото: количество погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Число погибших в результате тайфуна "Рай" на Филиппинах увеличилось до 405. Также 1 147 человек были травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы Национального агентства по стихийным бедствиям Рикардо Джалада, в основном к смертям привели наводнения, падения деревьев и оползни. Он уточнил, что 82 человека считаются пропавшими без вести, 1 147 человек травмированы.

Кроме того, вследствие мощного тайфуна повреждено более 530 тысяч зданий, треть из них полностью разрушены. Ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству составляет 459 миллионов долларов.

Согласно данным правительства, в результате супертайфуна пострадали почти 4,5 миллиона человек. В частности, около 500 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах. Особенно сильный удар стихия нанесла по провинциям Бохол, Себу и Суригао-дель-Норте.

Напомним, что торнадо в Кентукки оставило жителей без коммуникаций. Власти не могут подсчитать точное количество жертв в результате стихийного бедствия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Филиппины
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году