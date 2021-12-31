ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість жертв тайфуну на Філіппінах зросла, постраждали понад тисяча людей

Новость на русском →
Філіппіни, П'ятниця 31 грудня 2021 12:02
Кількість жертв тайфуну на Філіппінах зросла, постраждали понад тисяча людей Фото: кількість загиблих через тайфун на Філіппінах зросла (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Число загиблих у результаті тайфуну "Рай" на Філіппінах збільшилося до 405. Також 1 147 людей було травмовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами голови Національного агентства зі стихійних лих Рікардо Джалада, в основному до смертей призвели повені, падіння дерев та зсуви ґрунту. Він уточнив, що 82 особи вважаються зниклими безвісти, 1 147 людей травмовані.

Крім того, внаслідок потужного тайфуну пошкоджено понад 530 тисяч будівель, третину з них повністю зруйновано. Збиток інфраструктурі та сільському господарству становить 459 мільйонів доларів.

За даними уряду, внаслідок супертайфуну постраждали майже 4,5 мільйона людей. Зокрема, близько 500 тисяч людей перебувають у евакуаційних центрах. Особливо сильний удар стихія завдала провінціям Бохол, Себу та Сурігао-дель-Норте.

Нагадаємо, що торнадо в Кентуккі залишило жителів без комунікацій. Влада не може підрахувати точну кількість жертв в результаті стихійного лиха.

Читайте РБК-Україна в Google News
Филиппины
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та 209 смертей за добу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році