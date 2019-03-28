Кількість жертв стрілянини в Утрехті зросла до чотирьох

Фото: стрілянина в Нідерландах (twitter.com/teddyeugene)

У лікарні помер 74-річний чоловік, який отримав серйозне вогнепальне поранення

Кількість загиблих в результаті стрілянини в Утрехті (Нідерланди) зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє Reuters.

У лікарні помер 74-річний чоловік, який отримав серйозне вогнепальне поранення.

У прокуратурі Утрехта відзначили, що чоловік, який вчинив атаку, 37-річному уродженцю Туреччини Гокмену Танису, буде пред'явлено звинувачення у вбивстві чотирьох осіб з терористичними цілями.

Нагадаємо, що 18 березня чоловік почав стрілянину в трамваї нідерландського міста Утрехт. В результаті стрілянини п'ять осіб отримали поранення, три людини загинули - 19-річна дівчина і 28-річний та 49-річний чоловіки. Особистість Таниса була встановлена завдяки камерам відеоспостереження.

Додамо, за підозрою в причетності до стрілянини в Утрехті затримали третього підозрюваного. Так, представник місцевої прокуратури Тіес Кортман заявив про затримання третього підозрюваного у стрільбі. У той же час поліція вважає головним підозрюваним раніше затриманого Гекмена Таниса.

Поліція Нідерландів кваліфікувала стрілянину в трамваї Утрехта як теракт.