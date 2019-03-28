Количество жертв в результате пожара в Бангладеш возросло до 19

Число жертв пожара в офисном здании в Дакке возросло по меньшей мере до 19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Star.

Также сообщается, что 70 человек получили травмы в результате пожара в офисном здании.

Число погибших может возрасти, считают сотрудники пожарной службы, проводившие спасательную операцию.

Спасательная операция продолжается.

Напомним, в столице Бангладеш горит 19-этажное офисное здание, расположенное в престижном торговом районе. Десятки людей оказались в ловушке внутри здания. По словам очевидцев, они слышали, как люди из окон просили о помощи. Местные СМИ сообщают, что люди выпрыгивали из горящего здания. Кроме того, сообщается, что шесть погибших были опознаны, одним из них является гражданин Шри-Ланки.

Спасатели на месте происшествия совместно с военно-морскими и военно-воздушными силами, говорят, что огонь взят под контроль.

Добавим, что вертолеты ВВС снимали людей с крыши. Они также сбрасывают на горящее здание воду.