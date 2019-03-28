Кількість жертв в результаті пожежі в Бангладеш зросла до 19

Кількість жертв пожежі в офісному будинку в Дацці зросла щонайменше до 19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Star.

Також повідомляється, що 70 осіб отримали травми в результаті пожежі в офісному приміщенні.

Число загиблих може зрости, вважають співробітники пожежної служби, які проводили рятувальну операцію. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у столиці Бангладеш горить 19-поверхова офісна будівля, розташоване в престижному торговому районі. Десятки людей опинилися в пастці всередині будівлі. За словами очевидців, вони чули, як люди з вікон просили про допомогу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди вистрибували з палаючої будівлі. Крім того, повідомляється, що шість загиблих були упізнані, одним з них є громадянин Шрі-Ланки.

Рятувальники на місці події спільно з військово-морськими та військово-повітряними силами, кажуть, що вогонь взято під контроль.

Додамо, що вертольоти ВПС знімали людей з даху. Вони також скидають на палаючу будівлю воду.