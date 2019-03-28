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В Бангладеш при пожаре в офисном здании погибли семь человек

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 15:13
В Бангладеш при пожаре в офисном здании погибли семь человек
Фото: пожар в Бангладеш (скрин видео)

Десятки людей оказались в ловушке внутри здания

По меньшей мере семь человек погибли в результате крупного пожара в офисном здании в столице Бангладеш Дакки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  ВВС.

В столице Бангладеш горит 19-этажное офисное здание, расположенное в престижном торговом районе. Уже известно о семерых погибших и более 20 раненых.

Есть опасения, что десятки людей оказались в ловушке внутри здания. По словам очевидцев, они слышали, как люди из окон просили о помощи.

Местные СМИ сообщают, что как минимум шесть человек выпрыгнули из горящего здания.

Пожарные на месте происшествия совместно с военно-морскими и военно-воздушными силами, говорят, что пламя взято под контроль.

"Девятнадцать пожарных подразделений работают на месте происшествия. Военно-морской флот и воздушные силы Бангладеш также присоединились к борьбе с огнем", - сообщил дежурный офицер Мохаммад Рассел из центрального пункта управления пожарной службы Дакки.

Были замечены вертолеты ВВС, которые снимали людей с крыши. Они также сбрасывают на горящее здание воду.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале в Дакки произошел пожар в жилом здании, в результате которого погибло более 50 человек.

Кроме того, в Бангладеш вооруженный мужчина захватил самолет авиакомпании Bangladesh Airlines, летевший из Дакки в Дубай. Мужчина отпустил всех пассажиров самолета, так как он хотел поговорить с премьер-министром страны Шейх Хасиной Вазед.

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