Количество жертв наводнения в Иордании возросло до 12

Иллюстративное фото (Чур Нецер)

Из города Петра эвакуировали несколько тысяч туристов

В результате наводнения в Иордании, которое вызвали сильные ливни, погибли 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщили спасатели, в субботу, 10 ноября, из-за непогоды было эвакуировано около 4 тыс. туристов из исторического города Петра.

По данным государственного телевидения Иордании, в некоторых районах города Петра уровень воды достигал четырех метров.

Отмечается, что сейчас продолжаются поиски девушки, которая считается пропавшей без вести в городе Мадаба после наводнения. Кроме того, армия Иордании задействовала вертолеты и вездеходы для поиска вероятных пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иордании в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, погибли по меньшей мере 9 человек. Среди жертв есть ребенок.

Добавим, что в Италии в результате наводнений погибли 30 человек. Число жертв увеличилось после того, как были обнаружены тела девяти человек, членов одной семьи, среди них дети одного, двух и 15 лет. Река, что разлилась, снесла их дом.