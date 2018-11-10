В Иордании в результате наводнения погибли 9 человек

Иллюстративное фото (Цур Нецер)

Среди жертв ребенок

В иорданской провинции Мадаба по меньшей мере 9 человек погибли в результате наводнения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается, наводнение унесло жизни по меньшей мере 9 человек. Среди жертв - ребенок.

"В провинции Мадаба погибла маленькая девочка, когда машину ее семьи смыло паводковыми водами. Спасатели и дайверы ищут других пропавших без вести", - говорится в сообщении.

В настоящее время в стране продолжаются спасательные операции. Сообщается, что 60 человек удалось спасти, 9 из них доставлены в больницу.

Кроме того, многие шоссе затоплены, движение транспорта затруднено.

Напомним, что в Италии в результате наводнений погибли 30 человек. Число жертв увеличилось после того, как были обнаружены тела девяти человек, членов одной семьи, среди них дети одного, двух и 15 лет. Река, что разлилась, снесла их дом.

Ранее РБК-Украина писало о 10 погибших в результате наводнения в Италии.