Кількість жертв повені у Йорданії зросла до 12

Ілюстративне фото (Цур Нецер)

З міста Петра евакуювали кілька тисяч туристів

Внаслідок повені у Йорданії, яку спричинили сильні зливи, загинуло 12 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомили рятувальники, у суботу, 10 листопада, через негоду було евакуйовано близько 4 тис. туристів з історичного міста Петра.

За даними державного телебачення Йорданії, в деяких районах міста Петра рівень води сягнув чотирьох метрів.

Зазначається, що зараз продовжуються пошуки дівчини, котра вважається зниклою безвісти у місті Мадаба після повені. Крім того, армія Йорданії задіяла гелікоптери та всюдиходи для пошуку ймовірних постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Йорданії внаслідок повені, спричиненої сильними зливами, загинули щонайменше 9 осіб. Серед жертв є дитина.

Додамо, що в Італії внаслідок повеней загинули 30 людей. Число жертв збільшилося після того, як були виявлені тіла дев'яти осіб, членів однієї сім'ї, серед них діти одного, двох і 15 років. Річка, що розлилася, знесла їх будинок.