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Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 79, постраждали 1.2 тис.

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 08:44
Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 79, постраждали 1.2 тис.
Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/CaitlinKSBW)

Більше 1.2 тис. людей вважаються зниклими безвісті

Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії (США) зросла до 79, більше 1.2 тис. людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, рятувальники знайшли тіла ще 5 осіб, які загинули в результаті лісових пожеж. Більшість жертв були знайдені в окрузі Бьютт - 76 осіб, ще троє загинули на півдні штату.

У Reuters повідомили, що наразі вдалося встановити особу 63 жертв, підтвердити особу всіх інших допоможе аналіз ДНК.

Зазначається, що кількість людей, які вважаються зниклими безвісти, зросла до 1276. Крім того, місцева влада продовжує роботу з уточнення списків евакуйованих та зниклих безвісти.

За словами шерифа округу Бьютт Корі Хоні, робота із списками дозволила викреслити з числа зниклих безвісти майже 380 осіб, деякі з яких відносяться до числа жителів Парадайс, що втекли з міста, коли воно було знищене полум'ям. Проте встановити місцезнаходження інших поки не вдається.

"Все ще залишається надія на те, що більшість з них вижили, але досі не попередили про своє місцезнаходження рідних та місцеву владу", - зауважив Хоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за офіційними даними на ранок 17 листопада, в результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США) загинули 74 людини.

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися в четвер, 8 листопада, і одразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату. Крім пожежі Camp в північній частині, на півдні тривають ще дві. Camp практично повністю знищив місто Парадайс.

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