Кількість загиблих унаслідок пожеж у Каліфорнії зросла до 80

Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

Зникли без вісти понад 1200 людей

Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії (США) станом на ранок 19 листопада досягла 80 людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телеканал ABC News.

Водночас представники місцевої влади зазначають, що вдалось ідентифікувати тіла лише 63 людей.

"Згідно з даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, два вогнища пожежі, які виникли минулого тижня, вже забрали у загальній складності 80 життів і розповсюдились на площу 400 квадратних миль", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що унаслідок пожеж зникли без вісти 1202 людини. Але цифра може коливатись через уточнення імен в списках.

Раніше РБК-України повідомляло про 79 жертв каліфорнійських пожеж.

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися в четвер, 8 листопада, і одразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату. Крім пожежі Camp в північній частині, на півдні тривають ще дві. Camp практично повністю знищив місто Парадайс.