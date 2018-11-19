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Кількість загиблих унаслідок пожеж у Каліфорнії зросла до 80

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 10:47
Кількість загиблих унаслідок пожеж у Каліфорнії зросла до 80
Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

Зникли без вісти понад 1200 людей

Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії (США) станом на ранок 19 листопада досягла 80 людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телеканал ABC News.

Водночас представники місцевої влади зазначають, що вдалось ідентифікувати тіла лише 63 людей. 

"Згідно з даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, два вогнища пожежі, які виникли минулого тижня, вже забрали у загальній складності 80 життів і розповсюдились на площу 400 квадратних миль", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що унаслідок пожеж зникли без вісти 1202 людини. Але цифра може коливатись через уточнення імен в списках.

Раніше РБК-України повідомляло про 79 жертв каліфорнійських пожеж

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися в четвер, 8 листопада, і одразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату. Крім пожежі Camp в північній частині, на півдні тривають ще дві. Camp практично повністю знищив місто Парадайс.

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