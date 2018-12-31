ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кількість жертв обвалу будинку в Росії зросла до семи

Новини » Надзвичайні події    31.12.2018 - 20:11
Кількість жертв обвалу будинку в Росії зросла до семи
Фото: місце події (ТАСС)

Під завалами знайшли тіла ще трьох людей

Кількість жертв внаслідок обвалу житлового будинку в Магнітогорську (Росія) зросла до 7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Як зазначається, рятувальники знайши під завалами будинку тіла ще трьох людей. Однак дістати їх наразі неможливо, бо існує ризик обвалу конструкцій.

Водночас, кількість зниклих безвісти не змінилася. За останніми даними, встановлюється місце перебування 35 осіб.

Рятувальники наразі не дають прогнози щодо того, коли завершать роботи із розбору завалів. Орієнтовно на це може піти близько двох днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Магнітогорську внаслідок вибуху у житловому будинку обвалився під'їзд. Пізніше стало відомо, що в результаті інциденту загинули 2 людини, ще 10 осіб рятувальники витягли з-під уламків. 

РБК-Україна повідомляло, що чотирьох постраждалих було госпіталізовано, серед них - двоє дітей. Ще 28 людей вийшли на зв'язок з рятувальниками.

Нагадаємо, з-під завалів будівлі у Фастові Київської області, де 14 грудня стався вибух, дістали 2 тіла - чоловічої та жіночої статі. Всього внаслідок вибуху газу було пошкоджено 27 квартир.

У Росії через вибух обвалився під'їзд багатоповерхівки, є жертви В Івано-Франківській обл. 4 людини отруїлися невідомою речовиною
Новини України Російська ФедераціяВибухсмерть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся