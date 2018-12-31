Кількість жертв обвалу будинку в Росії зросла до семи

Фото: місце події (ТАСС)

Під завалами знайшли тіла ще трьох людей

Кількість жертв внаслідок обвалу житлового будинку в Магнітогорську (Росія) зросла до 7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як зазначається, рятувальники знайши під завалами будинку тіла ще трьох людей. Однак дістати їх наразі неможливо, бо існує ризик обвалу конструкцій.

Водночас, кількість зниклих безвісти не змінилася. За останніми даними, встановлюється місце перебування 35 осіб.

Рятувальники наразі не дають прогнози щодо того, коли завершать роботи із розбору завалів. Орієнтовно на це може піти близько двох днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Магнітогорську внаслідок вибуху у житловому будинку обвалився під'їзд. Пізніше стало відомо, що в результаті інциденту загинули 2 людини, ще 10 осіб рятувальники витягли з-під уламків.

РБК-Україна повідомляло, що чотирьох постраждалих було госпіталізовано, серед них - двоє дітей. Ще 28 людей вийшли на зв'язок з рятувальниками.

Нагадаємо, з-під завалів будівлі у Фастові Київської області, де 14 грудня стався вибух, дістали 2 тіла - чоловічої та жіночої статі. Всього внаслідок вибуху газу було пошкоджено 27 квартир.