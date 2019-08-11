Количество жертв непогоды в Индии превысило сотню

Количество погибших в результате оползней и наводнений в Индии, которые были вызваны сильными ливнями, превысило 110 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, в южном индийском штате Керала жертвами стихии стали 57 человек. Свыше 165 тыс. жителей штата были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в 1318 специальных лагерях. Более 200 домов были разрушены в результате наводнений и оползней.

В соседнем штате Карнатака в результате наводнения погибли 30 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести. С данного штата были эвакуированы более 30 тыс. жителей в 924 лагерей помощи.

Кроме того, по словам высокопоставленного госчиновника, непогода также затронула западный штат Махараштра, где погибли по меньшей мере 27 человек и более 200 тысяч были эвакуированы.

В целом, в результате непогоды, которая уже несколько дней продолжается в нескольких штатах на юге и западе Индии, погибли 114 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 10 августа жертвами непогоды в нескольких штатах Индии стали 95 человек. От наводнений пострадали индийские штаты Карнатака, Керала и Махараштра. Также из-за непогоды был закрыт международный аэропорт.

РБК-Украина сообщало, что на восток Китая обрушился тайфун "Лекима", который является мощнейшим с 2014 года. Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности. На данный момент уже известно о как минимум 28 жертвах стихии. В пострадавших районах проводится эвакуация жителей.