Кількість жертв негоди в Індії перевищила сотню

Кількість загиблих в результаті зсувів та повеней в Індії, які були спричинені сильними зливами, перевищила 110 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, у південному індійському штаті Керала жертвами стихії стали 57 людей. Понад 165 тис. жителів штату були вимушені покинути свої домівки та оселитися в 1318 спеціальних таборах. Понад 200 будинків були зруйновані в результаті повеней та зсувів.

У сусідньому штаті Карнатака в результаті повені загинули 30 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти. З даного штату було евакуйовано понад 30 тис. жителів до 924 таборів допомоги.

Крім того, за словами високопоставленого держчиновника, негода також торкнулася західного штату Махараштра, де загинули щонайменше 27 осіб та понад 200 тисяч були евакуйовані.

Загалом, в результаті негоди, яка вже декілка днів триває в декількох штатах на півдні та заході Індії, загинули 114 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в станом на 10 серпня жертвами негоди в декількох штатах Індії стали 95 осіб. Від повеней постраждали індійські штати Карнатака, Керала і Махараштра. Також через негоду був закритий міжнародний аеропорт.

Також РБК-Україна повідомляло, що на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма", який є найпотужнішим з 2014 року. Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки. На даний момент вже відомо про щонайменше 28 жертв стихії. У постраждалих районах проводиться евакуація жителів.