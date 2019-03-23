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Количество жертв нападения боевиков в Мали превысило сотню

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 22:08
Количество жертв нападения боевиков в Мали превысило сотню
Фото: боевики в Мали (twitter.com/PressTV)

Власти сообщили, что продолжается подсчет погибших

Мэр близлежащего города Банкасс от поселения Огоссагу Мулай Гуиндо сообщил, что число жертв нападения боевиков на скотоводов фулани в центральной части Республики Мали составило по меньшей мере 110 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гуиндо рассказал, что кроме деревни Огоссагу от нападения пострадала еще одна близлежащая деревня Велингара, в которой погибло несколько человек, но он не может назвать точное количество.

"Жандармы продолжают подсчет трупов, которые только что сказали мне, что нашли 110 трупов, но подсчет продолжается", - сообщил Гуиндо.

В силовых структурах рассказали, что среди погибших присутствуют женщины, дети и пожилые люди.

Ранее сообщалось, что в Мали в результате нападения боевиков погибли десятки людей. Мэр ближайшего города Банкасс Мулай Гуиндо рассказал, что около 4 утра по местному времени вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников, окружили деревню Огоссагу и совершили нападение. Это нападение могло быть ответными действиями местного филиала "Аль-Каиды" за пятничный рейд, в результате которого погибло 23 человека.

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