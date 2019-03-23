Кількість жертв нападу бойовиків у Малі перевищила сотню

Фото: бойовики в Малі (twitter.com/PressTV)

Влада повідомила, що триває підрахунок загиблих

Мер сусіднього міста Банкасс від поселення Огоссагу Мулай Гуїндо повідомив, що кількість жертв нападу бойовиків на скотарів фулані в центральній частині Республіки Малі становить щонайменше 110 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гуїндо розповів, що окрім села Огоссагу від нападу постраждало ще одне прилегле село Велингара, в якому загинуло кілька людей, але він не може назвати точну кількість.

"Жандарми продовжують підрахунок трупів, які тільки що сказали мені, що знайшли 110 трупів, але підрахунок триває", - повідомив Гуиндо.

В силових структурах розповіли, що серед загиблих присутні жінки, діти й літні люди.

Раніше повідомлялося, що у Малі в результаті нападу бойовиків загинули десятки людей. Мер найближчого міста Банкасс Мулай Гуїндо розповів, що близько 4 ранку за місцевим часом озброєні люди, які були одягнені в традиційні костюми мисливців, оточили село Огоссагу і вчинили напад. Цей напад міг бути відповідними діями місцевої філії "Аль-Каїди" за п'ятничний рейд, в результаті якого загинуло 23 людини.