Кількість жертв лісової пожежі в Каліфорнії зросла до 11

Пожежа "Кемп" стала найбільш руйнівною за всю історію штату Каліфорнія

В результаті масштабної лісової пожежі в американському штаті Каліфорнія в окрузі Б’ютт, кількість загиблих зросла до 11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Місцеві правоохоронці повідомляють, що пожежа має дуже високу швидкість розповсюдження. Всього за кілька хвилин вона охоплює нову територію пожежі, що рівносильна 80 футбольним полям. Така сила розповсюдження пожежі стала з-за сильних вітрів і сухої погоди.

Влада заявила, що в результаті пожеж у штаті, свої будинки покинули понад 200 тис. осіб.

Ця пожежа, яка вже отримала ім'я "Кемп", стала самою нищівною за всю історію Каліфорнії. В даний час залишається невідомим причина пожежі.

My prayer goes to those who are affected with the fire in California,I want to say a big thank you to California Firefighters Team for there incredible job.. pic.twitter.com/iBr5mlVXm4