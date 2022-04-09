Количество жертв в Краматорске увеличилось

"Сейчас нам уже известно по меньшей мере о 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской "Точки У", но мы понимаем, что эти цифры неизбежно будут расти", - заявил Кириленко.

Он также отметил, что в Авдеевке российские военные убили 5 гражданских, в том числе целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре.

Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения: 2 в Авдеевке, 1 в Красногоровке и 1 в Угледаре.

"Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - добавил Кириленко.