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Количество жертв-детей в результате войны возросло: новые данные

Фото: с начала войны погибли 323 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали более 900 детей. Из них 323 ребенка погибли и получили ранения 583.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 301, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

Напомним, оккупанты незаконно депортировали в Россию более 300 тысяч детей.

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Дети войныВойна России против Украины