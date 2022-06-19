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Кількість жертв-дітей в результаті війни зросла: нові дані

Фото: з початку війни загинули 323 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 900 дітей. З них 323 дитини загинули і отримали поранення 583.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.

Як зазначають у відомстві, цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Нагадаємо, окупанти незаконно депортували до Росії понад 300 тисяч дітей.

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