Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Количество жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 54

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 04:16
Иллюстративное фото: жара (etatist.com)
Иллюстративное фото: жара (etatist.com)

Температура воздуха до 29 градусов продержится в провинции Квебек до 10 июля

В Канаде за последние шесть дней жертвами аномальной жары в провинции Квебек стали по меньшей мере 54 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения провинции, передает CBC.

Согласно данным министерства, 28 человек погибли в городе Монреаль, 9 - в регионе Эстри, 7 человек - в регионе Мориси, шестеро - в области Монтережи и трое в областях Лаврентиды, Ланодье и Лаваль.

Отмечается, что большинство погибших были мужчинами старше 65 лет, которые имели проблемы со здоровьем.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха до 29 градусов продержится в провинции Квебек до 10 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Канаде на прошлой неделе умерли по меньшей мере 19 человек, 12 из них - в Монреале.

По данным метеорологов, температура воздуха в Канаде поднялась до +34 градусов, но из-за высокой влажности ощущалась как +40.

 

Жертвами аномальной жары в Канаде стали 17 человек В Канаде легализовали марихуану
Теги публикации: Канада, Жертвы, жара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь