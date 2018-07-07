Количество жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 54

Температура воздуха до 29 градусов продержится в провинции Квебек до 10 июля

В Канаде за последние шесть дней жертвами аномальной жары в провинции Квебек стали по меньшей мере 54 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения провинции, передает CBC.

Согласно данным министерства, 28 человек погибли в городе Монреаль, 9 - в регионе Эстри, 7 человек - в регионе Мориси, шестеро - в области Монтережи и трое в областях Лаврентиды, Ланодье и Лаваль.

Отмечается, что большинство погибших были мужчинами старше 65 лет, которые имели проблемы со здоровьем.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха до 29 градусов продержится в провинции Квебек до 10 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Канаде на прошлой неделе умерли по меньшей мере 19 человек, 12 из них - в Монреале.

По данным метеорологов, температура воздуха в Канаде поднялась до +34 градусов, но из-за высокой влажности ощущалась как +40.