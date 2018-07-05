Высокая температура будет удерживаться в Канаде до конца пятницы

Количество жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

Согласно сообщению издания, из-за аномальной жары на прошлой неделе умерли по меньшей мере 19 человек, 12 из них были зарегистрированы в столице восточной провинции Монреаль.

По данным метеорологов, температура воздуха в Канаде поднялась до +34 градусов. Также отмечается высокая влажность воздуха, из-за чего тепература воздуха ощущается как +40. Как ожидается, высокая температура удержится в Канаде до конца пятницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аномальной жары в Канаде погибли как минимум 17 человек.