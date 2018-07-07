Кількість жертв аномальної спеки в Канаді збільшилася до 54

Температура повітря до 29 градусів протримається в провінції Квебек до 10 липня

У Канаді за останні шість днів жертвами аномальної спеки в провінції Квебек стали щонайменше 54 людини. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я провінції, передає CBC.

Згідно з даними міністерства, 28 людей загинули в місті Монреаль, 9 - в регіоні Естра, 7 осіб у регіоні Морісі, шестеро - в області Монтережі і троє в областях Лаврентіди, Ланодьє і Лаваль.

Наголошується, що більшість загиблих були чоловіками старше 65 років, які мали проблеми зі здоров'ям.

Синоптики прогнозують, що температура повітря до 29 градусів протримається в провінції Квебек до 10 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через аномальну спеку в Канаді минулого тижня померли щонайменше 19 осіб, 12 з них - у Монреалі.

За даними метеорологів, температура повітря в Канаді піднялася до +34 градусів, але через високу вологість відчувалася як +40.