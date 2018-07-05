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Кількість жертв аномальної спеки в Канаді зросла до 19 осіб

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 09:42
Ілюстративне фото (etatist.com)
Ілюстративне фото (etatist.com)

Висока температура утримуватиметься в Канаді до кінця п'ятниці

Кількість жертв аномальної спеки в Канаді зросла до 19 осіб. Про це повідомляє агентство AFP в Twitter.

Згідно з повідомленням видання, через аномальну спеку минулого тижня померли щонайменше 19 осіб, 12 з них були зареєстровані в столиці східної провінції Монреаль.

За даними метеорологів, температура повітря в Канаді піднялася до +34 градусів. Також відзначається висока вологість повітря, через що тепература повітря відчувається як +40. Як очікується, висока температура утримається в Канаді до кінця п'ятниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті аномальної спеки в Канаді загинули як мінімум 17 осіб.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +29 У Канаді в результаті аномальної спеки загинули шість осіб
Теги публікації: Канада, жара  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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