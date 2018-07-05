Висока температура утримуватиметься в Канаді до кінця п'ятниці

Кількість жертв аномальної спеки в Канаді зросла до 19 осіб. Про це повідомляє агентство AFP в Twitter.

Згідно з повідомленням видання, через аномальну спеку минулого тижня померли щонайменше 19 осіб, 12 з них були зареєстровані в столиці східної провінції Монреаль.

За даними метеорологів, температура повітря в Канаді піднялася до +34 градусів. Також відзначається висока вологість повітря, через що тепература повітря відчувається як +40. Як очікується, висока температура утримається в Канаді до кінця п'ятниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті аномальної спеки в Канаді загинули як мінімум 17 осіб.