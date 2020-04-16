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Число зараженных коронавирусом в Житомирской области превысило 160 человек

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 06:08
Число зараженных коронавирусом в Житомирской области превысило 160 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За сутки зарегистрировали 28 новых пациентов

В Житомирской области общая количество заболевших коронавирусом достигло 162 человек. Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

По его словам, вечером в среду, 15 апреля, зарегистрировали 28 новых больных в течение суток. Наибольшее количество инфицированных в Коростене - 53 человека.

Также 8 случаев инфицирования обнаружили в Житомире. Из них инфекция была подтверждена у девочки в возрасте 2 года 10 месяцев. Также есть один пациент 28 лет, остальные - старше 40 лет.

Также среди детей инфицированы мальчик 10 лет (Коростень) и мальчик 15 лет (Бердичев).

Напомним, 15 апреля в Бердичевском районе Житомирской области умерла 75-летняя женщина от коронавируса. Это уже четвертый летальный случай в области вследствие инфицирования COVID-19. Женщина скончалась в инфекционном отделении Бердичевской городской больницы. Она болела сахарным диабетом.

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