Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 10 тыс. человек: карта

В Украине на сегодня зарегистрировано 9 866 случаев коронавирусной инфекции, из них 456 в течение последних суток. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

Всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 412 случаев (101 выздоровел);

Волынская обл. - 271 случай (55 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 323 случая (17 поправились);

Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели);

Житомирская обл. - 357 случаев (18 поправились);

Закарпатская обл. - 403 случаи (43 выздоровели);

Запорожская обл. - 228 случаев (51 выздоровел);

Ивано-Франковская обл. - 821 случай (72 выздоровели);

г. Киев - 1 341 случай (69 выздоровели);

Киевская обл. - 643 случаи (70 выздоровели);

Кировоградская обл. - 377 случаев (81 выздоровел);

Львовская обл. - 405 случаев (66 выздоровели);

Луганская обл. - 33 случая (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 116 случаев (5 выздоровели);

Одесская обл. - 261 случай (13 выздоровели);

Полтавская обл. - 188 случаев (20 выздоровели);

Ровенская обл. - 588 случаев (49 выздоровели);

Сумская обл. - 98 случаев (55 выздоровели);

Тернопольская обл. - 708 случаев (76 выздоровели);

Харьковская обл. - 237 случаев (19 выздоровели);

Херсонская обл. - 111 случаев (31 выздоровел);

Хмельницкая обл. - 81 случай (18 поправились);

Черкасская обл. - 282 случая (60 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1489 случаев (97 выздоровели);

Черниговская обл. - 41 случай (4 выздоровели).

На амбулаторном лечении 6 773 пациентов, из них 536 детей и 1 643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человек, из них 136 детей и 333 медики.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 апреля, в Украине зафиксировали 11 смертей от коронавируса COVID-19.

Также по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост количества зараженных коронавирусом COVID-19, заболели еще 456 человек.