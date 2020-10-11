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Количество задержанных во время протестов в Беларуси возросло

Автор: Дмитрий Левицкий

Число задержанных во время протестов в Беларуси продолжает расти. По состоянию на 19:00 правозащитниками удалось установить личность 253 задержанных в Минске и других городах страны.

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Сегодня задержания проходили в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Жлобино, Молодечном, Витебске и Могилеве.

Фото: задержание в Гомеле (t.me/radiosvaboda)

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Напомним, сегодня в Беларуси снова протестовали против режима Александра Лукашенко. Протестующие требовали новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных. Акции протеста разгонялись силовиками.

В Минске против демонстрантов применяли светошумовые гранаты и газ. Вблизи стелы "Минск - город герой" произошли столкновения между протестующими и силовиками.

РБК-Украина писало, что митингующих в Минске разгоняли с помощью водометов.

Кроме того, в белорусской столице были слышны сильные взрывы и звуки выстрелов.

Отметим, что задержания в Минске начались еще до начала запланированной акции протеста.

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