Протесты в Минске: в городе слышны выстрелы и взрывы

Фото: взрыв в Минске (tut.by)

В центре Минска у стелы "Минск - город-герой" был слышен сильный взрыв. Также в городе демонстрантов разгоняют со стрельбой.

Об этом сообщает Tut.by.

Также возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей был слышен "оглушительный хлопок". На место происшествия выехала скорая.

По словам очевидцев, на проспекте Победителей стоял микроавтобус, из которого выбросили неизвестный предмет на газон, после чего произошел взрыв и повалил дым.

"Вокруг никого близко не было. Из машины к месту взрыва подошел человек, что-то подобрал с газона, к нему подбежал второй, со стороны гостиницы, они сели в бус и он тут же уехал", - рассказал очевидец.

По словам других очевидцев, перед взрывом возле гостиницы" Победа" видели саперную машину.

Предположительно, там находился неразорвавшийся снаряд. К нему приехали люди в саперной машине и контролируемо детанировали его.

Напомним, сегодня в Минске возобновились акции протеста. Несколько тысяч людей вышли на улицы белорусской столицы, чтобы высказаться против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Силовики почти сразу начали задерживать митингующих.

Ранее возле стелы "Минск - город герой" между протестующими и силовиками произошли столкновения, в ходе которых был применен газ и светошумовые гранаты. В милиции сначала не подтверждали применения спецсредств.