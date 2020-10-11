ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Протесты в Минске: в городе слышны выстрелы и взрывы

Минск, Воскресенье 11 октября 2020 17:01
Протесты в Минске: в городе слышны выстрелы и взрывы
Фото: взрыв в Минске (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В центре Минска у стелы "Минск - город-герой" был слышен сильный взрыв. Также в городе демонстрантов разгоняют со стрельбой.

Об этом сообщает Tut.by.

Также возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей был слышен "оглушительный хлопок". На место происшествия выехала скорая.

По словам очевидцев, на проспекте Победителей стоял микроавтобус, из которого выбросили неизвестный предмет на газон, после чего произошел взрыв и повалил дым.

"Вокруг никого близко не было. Из машины к месту взрыва подошел человек, что-то подобрал с газона, к нему подбежал второй, со стороны гостиницы, они сели в бус и он тут же уехал", - рассказал очевидец.

По словам других очевидцев, перед взрывом возле гостиницы" Победа" видели саперную машину.

Предположительно, там находился неразорвавшийся снаряд. К нему приехали люди в саперной машине и контролируемо детанировали его.

Напомним, сегодня в Минске возобновились акции протеста. Несколько тысяч людей вышли на улицы белорусской столицы, чтобы высказаться против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Силовики почти сразу начали задерживать митингующих.

Ранее возле стелы "Минск - город герой" между протестующими и силовиками произошли столкновения, в ходе которых был применен газ и светошумовые гранаты. В милиции сначала не подтверждали применения спецсредств.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире БеларусьМинскпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь