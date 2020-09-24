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Количество задержанных на протестах в Беларуси возросло почти до 260

Автор: Инна Собора

На протестах в Беларуси после инавгурации Александра Лукашенко 23 сентября задержали 259 человек. Задержания происходили в разных уголках страны.

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Об этом сообщает сайт правозащитников "Вясна".

Отмечается, что задержания начались в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах. Во время протестов происходили стычки с полицией.

Ранее сообщалось о 135 зараженных.

Напомним, в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске.

РБК-Украина писало, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран беларусским народом.

Возле торгового центра "Галерея" в Минске силовики применили газ против митингующих.

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