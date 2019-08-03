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В Москве задержали почти 700 участников акции

Новости » Происшествия    03.08.2019 - 20:36
В Москве задержали почти 700 участников акции
Фото: митинг в Москве (twitter.com/novaya_gazeta/)

Полиция массово задерживала людей на Пушкинской и Трубной площадях, в районе Петровского, Рождественского и Страстного бульваров

В Москве в субботу, 3 августа, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу задержали 685 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Сообщается, что в восемь из 40 отделов, куда доставили задержанных, не пустили адвокатов.

По данным полиции, в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек. Полиция массово задерживала людей на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Петровского, Рождественского и Страстного бульваров. 

Напомним, ранее сообщалось, что российские суды уже вынесли решения об арестах не менее 40 человек, задержанных на акциях в Москве накануне выборов в Мосгордуму. Еще 79 человек обязали выплатить штрафы на общую сумму 1 339 000 рублей. По данным ОВД, число задержанных составило 1371 человек, что является худшим результатом протестной акции за последние семь лет.

Как известно, причиной митинга стал недопуск независимых кандидатов к выборам. Избирком признал якобы недействительными подписи в поддержку этих кандидатов.Выборы должны состояться 8 сентября.

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