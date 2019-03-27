Кількість затриманих в Криму зросла до 16

Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Крім того, російські силовики затримують тих, прийшов підтримати кримських татар

Під час обшуків у анексованому Криму у будинках кримських татар російські силовики затримали щонайменше 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка.

Зазначається, що російські силовики затримали Шабана Умерова, Рустема Сейтхалілова, Різу Ізетова, Фархада Базарова, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртазу, Аліма Керімова, Тофіка Абдулгазієва, Біляла Аділова, Меджита Абдурахманова, Акіма Керімова, Рустема Шейхалієва, Сейтвелі Сейтабдієва, Яшара Муєдінова, Акіма Бекірова. Їх відвезли до відділу управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Як пишуть "Крим.Реалії", також під час обшуку в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя були затримані двоє з тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників, - Ескендер Мамутов і Еміль Зіядінов. Цьому передувала бійка між російськими силовиками і жителями Кам'янки.

Громадське об'єднання "Кримська солідарність" повідомляє про затримання на вулиці Мемета Аппазова в сімферопольському мікрорайоні Кам'янка 5 осіб з-поміж тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників. Їхні прізвища не називають.

Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

РБК-Україна писало, що 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар в анексованому Криму в рамках кримінальних справ проти кількох жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Зазначимо, що обшуки проводяться, зокрема, у Ремзі Бекірова та Руслана Сулейманова, яких вчора, 26 березня, російські силовики на адмінкордоні з окупованим Кримом у пункті пропуску "Каланчак". Ближче до вечора активістів відпустили, склавши на них адмінпротоколи.