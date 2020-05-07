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Кількість хворих коронавірусом у Рівненській області перевищила 800 осіб

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 02:39
Кількість хворих коронавірусом у Рівненській області перевищила 800 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За останню добу в області зареєстрували 37 нових випадків зараження

У Рівненькій області за останню добу зросла кількість інфікованих коронавірусом і перевищила 800 осіб. Про це повідомив голова Рівненської Облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, у середу, 6 травня, в області було підтверджено ще 37 нових випадків захворювання на COVID-19: восьмеро хворих з Рівного, ще 22 - з районів. Вік хворих від 17 до 82 років.

Таким чином вже зареєстровано 832 випадки інфікування. З них 19 людей померли.

"Сьогодні померла 80-річна жінка з м.Сарни. І вже 124 людини одужало. Двічі негативний результат ПЛР-тестування у 24 рівнян... Лікарні на Рівненщині заповнені COVID-хворими на 20%", - зазначив Коваль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла та нині становить 89 осіб. Зокрема, з позитивним результатом на COVID-19 - дев'ятирічна дитина.

Додамо, що в Україні найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус підтверджена серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.

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