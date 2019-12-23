Количество вызовов АДС "Харьковгоргаза" увеличилась вдвое

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

С начала года аварийная служба приняла 13,7 тыс. вызовов

Количество вызовов аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгоргаз" с началом отопительного сезона увеличилось почти вдвое. За сутки аварийные бригады осуществляют около 70 выездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Почти 70% заявок связаны с аварийными ситуациями на внутридомовых сетях газоснабжения. Впрочем, обязанность по безопасной эксплуатации и регулярному техническому обслуживанию этих сетей возложена на владельцев или совладельцев многоквартирных домов. С начала 2019 года эта услуга является рыночной и может предоставляться специализированными организациями. При этом, выезды на аварийные вызовы потребителей, как и ранее бесплатно осуществляет только АДС АО "Харьковгоргаз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основными причинами аварийных ситуаций становятся: самостоятельные замены и ремонт газового оборудования, реконструкции помещений, в которых установлено газовое оборудование, вмешательство в конструкции системы газоснабжения и газовых приборов, использование для обогрева помещений газовых плит. Также опасным является установка принудительных вытяжек в домах, в которых установлены газовые приборы и аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход. По словам пресс-службы, это категорически запрещено Правилами безопасности систем газоснабжения

Аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Для оперативного круглосуточного реагирования на аварийные ситуации АДС имеет 15 спецавтомобилей службы "104" которые снабжены всеми необходимыми техническими средствами.

"При появлении в помещении запаха газа потребитель должен немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны перед ними, открыть окна или форточки для сквозного проветривания помещения и позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону "104", - говорится в сообщении пресс-службы.