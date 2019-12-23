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Кількість викликів АДС "Харківміськгазу" збільшилась вдвічі

Новини » Енергетика     23.12.2019 - 16:37
Кількість викликів АДС "Харківміськгазу" збільшилась вдвічі
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З початку року аварійна служба прийняла 13,7 тис. викликів

Кількість викликів аварійно-диспетчерської служби АТ "Харківміськгаз" з початком опалювального сезону збільшилась майже вдвічі. За добу аварійні бригади здійснюють близько 70 виїздів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Майже 70% заявок пов’язані з аварійними ситуаціями на внутрішньо-будинкових мережах газопостачання. Втім, обов'язок по безпечній експлуатації та регулярному технічному обслуговуванню цих мереж покладено на власників або співвласників багатоквартирних будинків. З початку 2019 року ця послуга є ринковою і може надаватися спеціалізованими організаціями. При цьому, виїзди на аварійні виклики споживачів, як і раніше безкоштовно здійснює тільки АДС АТ "Харківміськгаз", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що основними причинами аварійних ситуацій стають: самостійні заміни та ремонт газового обладнання, реконструкції приміщень, в яких встановлено газове обладнання, втручання в конструкції системи газопостачання та газових приладів, використання для обігріву приміщень газових плит. Також небезпечним є встановлення примусових витяжок у будинках, в яких встановлено газові прилади і апарати з відводом продуктів згорання в димохід. За словами прес-служби, це категорично заборонено Правилами безпеки систем газопостачання.

Аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківміськгаз" працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. Для оперативного цілодобового реагування на аварійні ситуації АДС має 15 спецавтомобілів служби "104" які споряджені всіма необхідними технічними засобами.

"При появі в приміщенні запаху газу споживач повинен негайно припинити користуватися газовими приладами, перекрити крани перед ними, відкрити вікна або кватирки для наскрізного провітрювання приміщення і зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби за телефоном "104", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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