Количество верующих Православной церкви Украины за год выросло в 1,5 раза

Фото: крестный ход (Виталий Носач, РБК-Украина)

В октябре 2020 года к Православной церкви Украины (ПЦУ) отнесли себя 18,6% граждан страны или 29,8% среди православных. Год назад верными ПЦУ считали себя 13,2% граждан и 20,3% православных.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса УПЦ-КП потеряла большинство своих верными: сейчас лишь около 2,3% граждан, или 3,7% православных.

В то же время социологи отмечают некоторый рост числа верных УПЦ Московского патриархата, к которым отнесли себя 13,6% (против 10,6% в 2019 году) опрошенных в целом и 21,7% среди православных (против 16,3% в 2019 году).

Рост числа верных УПЦ (МП) фиксируется впервые с 2010 года.

Просто православными считают себя 27,7% среди всех граждан и 43,3% среди православных.

Опрос Центра Разумкова, проведенный с 1 по 8 октября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года больше всего украинцы доверяют митрополиту Епифанию и папе римскому Франциску.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года большинство украинцев идентифицируют себя с православием (62,3%). Значительным является число последователей греко-католицизма (9,6%), а также "просто христиан" (8,9%).