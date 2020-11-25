Кількість вірних Православної церкви України за рік зросла у 1,5 рази

Фото: хресна хода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У жовтні 2020 року до Православної церкви України (ПЦУ) віднесли себе 18,6% громадян країни або 29,8% з-поміж православних. Рік тому вірними ПЦУ вважали себе 13,2% громадян та 20,3% православних.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування УПЦ-КП втратила більшість своїх вірних: наразі лише близько 2,3% громадян, або 3,7% православних.

Водночас соціологи відзначають певне зростання числа вірних УПЦ Московського патріархату, до яких віднесли себе 13,6% (проти 10,6% у 2019 році) опитаних загалом та 21,7% серед православних (проти 16,3% у 2019 році).

Зростання числа вірних УПЦ (МП) фіксується вперше з 2010 року.

Просто православними вважають себе 27,7% серед усіх громадян та 43,3% серед православних.

Опитування Центру Разумкова проведене з 1 по 8 жовтня 2020 року серед 2020 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даним опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року найбільше українці довіряють митрополиту Епіфанію та папі римському Франциску.

Як повідомляло РБК-Україна, за даним опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року більшість українців ідентифікують себе з православ’ям (62,3%). Значним є число послідовників греко-католицизму (9,6%), а також "просто християн" (8,9%).