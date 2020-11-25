Названо количество сторонников разных конфессий в Украине

Фото: крестный ход (Виталий Носач, РБК-Украина)

Почти две трети украинцев считают себя православными

В октябре 2020 года большинство украинцев идентифицируют себя с православием (62,3%). Значительным является число последователей греко-католицизма (9,6%), а также "просто христиан" (8,9%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Другие конфессии и религиозные направления представлены гораздо меньшим числом сторонников:

протестантизм - 1,5%

римо-католицизм - 1,2%.

ислам - 0,5%,

буддизм - 0,3%,

иудаизм - 0,1%.

Примерно одинаковым остается число тех, кто не относит себя к одному из вероисповеданий (в 2020 году - 15,2%, как и в 2000 году).

По данным опроса, в октябре 2020 года число тех, кто признает себя верующим, в Украине составляет 67,9%, доля тех, кто колеблется между верой и невер'ям, составляет 13,0%. Неверующими считают себя 4,2% граждан, убежденными атеистами - 3,8%. Кроме того, равнодушны к религиозным вопросам 7,4% респондентов, а 3,8% затрудняются с ответом.

Опрос Центра Разумкова, проведенный с 1 по 8 октября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова в октябре 2020 года больше всего украинцы доверяют митрополиту Епифанию и папе римскому Франциску.

По данным опроса КМИС, в июне две трети украинцев (65,7%) считают, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний должен возглавить церковь после объединения ПЦУ и УПЦ Московского патриархата.