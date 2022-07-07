Количество вакансий в Украине постепенно растет: кого ищут работодатели и сколько платят
Рынок труда Украины в июне продолжает восстановление. Количество вакансий выросло на 67% до 35,5 тысяч, что втрое меньше, чем до начала войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Work.ua.
По данным сайта поиска работы, четвертая часть предложений работы в стране сконцентрирована в Киевской области - 9 352 вакансии. Далее идут Львовская область - 4 614 вакансии, Днепропетровская область - 2 897 вакансий, Одесская область - 1 912 вакансий и Ивано-Франковская область - 1 203 вакансии.
В июне среди работодателей сохраняется высокий спрос на специалистов по продажам, которые непосредственно влияют на развитие бизнеса. В частности, пятерка популярных должностей с наибольшим количеством вакансий выглядит так:
- менеджер по продажам- 2 859 вакансий;
- продавец-консультант - 2 035 вакансий;
- бухгалтер - 1 355 вакансий;
- водитель - 1 090 вакансий;
- кухар - 1 030 вакансий.
Львиную долю вакансий зарегистрировано в категориях: "Сфера обслуживания" - 5 841 вакансия "Продажи, закупки" - 5 383 и "Рабочие специальности, производство" - 5 113 вакансий. В пятерку популярных категорий также входят "IT, компьютеры, интернет" - 3 255 вакансий и "администрация, руководство среднего звена" - 3 151 вакансия.
В первый месяц лета самые большие "очереди" кандидатов на вакансию наблюдаются по должностям:
- администратор салона красоты - 18 отзывов на 1 вакансию в день;
- HTML-верстальщик - 12 отзывов;
- администратор офиса - 11 отзывов;
- администратор интернет-магазина - 10 отзывов;
- видеомонтажер - 10 отзывов.
Что касается зарплат, здесь существенных изменений не наблюдается. С начала года средняя медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 грн. Чуть больше платят в Киевской области - 18 000 грн. Рост зарплат на уровне 10% состоялось в июне в категориях "Охрана, безопасность ", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "Сфера обслуживания", что может быть связано с началом сезона отпусков.
Наибольшие зарплаты традиционно у специалистов из ИТ-сферы: Net-программист - 77 000 грн, программист Java - 60 000 грн, back end программист - 53 000, full stack программист и python-программист - по 50 000 грн.
Наименьшая оплата труда по вакансиям: уборщик - 7 000 грн, посудомойщик и педагог-организатор - по 8 000 грн.
Напомним, по данным НБУ, сокращение зарплат в частном секторе составляет от 25 до 50%. При этом персонал сокращается.
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