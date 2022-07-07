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Кількість вакансій в Україні поступово зростає: кого шукають роботодавці та скільки платять

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Україна, Четвер 07 липня 2022 07:30
Кількість вакансій в Україні поступово зростає: кого шукають роботодавці та скільки платять Фото: кількість вакансій поступово зростах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ринок праці України у червні продовжує відновлення. Кількість вакансій зросла на 67% до 35,5 тисяч, що втричі менше, ніж до початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Work.ua.

За даними сайту пошуку роботи, четверта частина пропозицій роботи в країні сконцентрована в Київській області - 9 352 вакансії. Далі йдуть Львівська область - 4 614 вакансії, Дніпропетровська область - 2 897 вакансій, Одеська область - 1 912 вакансій та Івано-Франківська область - 1 203 вакансії.

У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців з продажу, які безпосередньо впливають на розвиток бізнесу. Зокрема, п'ятірка популярних посад з найбільшою кількістю вакансій виглядає так:

  • менеджер з продажу - 2 859 вакансій;
  • продавець-консультант - 2 035 вакансій;
  • бухгалтер - 1 355 вакансій;
  • водій - 1 090 вакансій;
  • кухар - 1 030 вакансій.

Левову частку вакансій зареєстровано у категоріях: "Сфера обслуговування" - 5 841 вакансія, "Продаж, закупівля" - 5 383 та "Робочі спеціальності, виробництво" - 5 113 вакансій. До п'ятірки популярних категорій також входять "IT, комп'ютери, інтернет" - 3 255 вакансій та "Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки" - 3 151 вакансія.

У перший місяць літа найбільші "черги" кандидатів на вакансію спостерігаються за посадами:

  • адміністратор салону краси - 18 відгуків на 1 вакансію в день;
  • HTML-верстальник - 12 відгуків;
  • адміністратор офісу - 11 відгуків;
  • адміністратор інтернет-магазину - 10 відгуків;
  • відеомонтажер - 10 відгуків.

Що стосується зарплат, тут суттєвих змін не спостерігається. З початку року середня медіана зарплат в Україні тримається на рівні 15 000 грн. Трохи більше платять у Київській області - 18 000 грн. Зростання зарплат на рівні 10% відбулось у червні в категоріях "Охорона, безпека ", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "Сфера обслуговування", що може бути пов'язано з початком сезону відпусток.

Найбільші зарплати традиційно у фахівців з ІТ-сфери: Net-програміст - 77 000 грн, програміст Java - 60 000 грн, back end програміст - 53 000, full stack програміст і python-програміст - по 50 000 грн.

Найменша оплата праці за вакансіями: прибиральник - 7 000 грн, посудомийник та педагог-організатор - по 8 000 грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, скорочення зарплат в приватному секторі становить від 25 до 50%. При цьому персонал скорочується.

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