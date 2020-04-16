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Количество умерших вследствие коронавируса в мире приближается к 137 тысячам

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 06:46
Количество умерших вследствие коронавируса в мире приближается к 137 тысячам
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В мире заболели более 2 млн человек

В мире количество умерших вследствие заражения коронавирусом составляет 136 тыс. 938 человек по состоянию на 6:30 четверга 16 апреля по киевскому времени. Об этом свидетельствует статистика заболеваемости, которую публикует Центр системных исследований и инжиниринга Университета Джона Хопкинса (США).

Всего от начала эпидемии зарегистрировали 2 млн 63 тыс. 161 инфицированных. Выздоровели от коронавируса - 512 тысяч 32 человека.

Больше всего в мире летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах - 30 тыс. 844 челоек. В Италии уже умерли 21 тыс. 645 человек, в Испании - 18 тыс. 812, во Франции - 17 тыс. 167 человек, в Великобритании - 12 тыс. 868 человек.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали заражения коронавирусом в 3764 человек. За последние сутки зафиксировано 392 новые случаи инфицирования и 10 смертей от COVID-19. На данный момент в стране умерли от осложнений болезни 108 человек, вылечившихся 143.

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