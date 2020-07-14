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Количество терактов в странах Евросоюза продолжает сокращаться

Европа, Вторник 14 июля 2020 16:28
Количество терактов в странах Евросоюза продолжает сокращаться
Фото: полиция (flickr/Police Nationale)
Автор: Игорь Литвиненко

В 2019 году в терактах в ЕС погибли 10 человек, 27 - были ранены

В Европейском союзе в 2019 году продолжило сокращаться количество террористических актов. За этот период произошло 119 попыток, в том числе и предотвращенных, терактов.

Об этом сообщили в Европарламенте.

Отмечается, что 21 попытка относится к дихадистскому терроризму. Несмотря на то, что это лишь одна шестая всех попыток терактов, после атак джихадистов погибли все 10 жертв, а также были ранены 26 из 27 человек за 2019 год. Теракты со смертельным исходом произошли в Утрехте (Нидерланды), Париже (Франция) и Лондон (Великобритания).

Половина терактов в ЕС относятся к этнонационалистическим и сепаратистским - 57. При этом 56 из них были совершены в Северной Ирландии.

Также в Европарламенте отметили, что количество предотвращенных терактов было в два раза больше, чем осуществленных. При этом в Европоле сообщили, что уровень угрозы остается все еще относительно высоким.

За 2019 год были арестованы 436 человек по подозрению в преступлениях, связанных с джихадистским терроризмом. Аресты прошли в 15 странах. Больше всего во Франции (202), от 32 до 56 в Испании, Австрии и Германии, и от 18 до 27 арестов в Италии, Дании и Нидерландах.

Количество терактов в странах Евросоюза продолжает сокращаться

Напомним, в конце мая в Австрии мужчина с ножом напал на пятерых человек в разных районах города Баден, все были госпитализированы в больницу с ранениями.

Также РБК-Украина писало, что в шотландском Глазго неизвестный совершил нападение на людей с ножом, погибли три человека.

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