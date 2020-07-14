ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кількість терактів у країнах Євросоюзу продовжує скорочуватися

Європа, Вівторок 14 липня 2020 16:28
Кількість терактів у країнах Євросоюзу продовжує скорочуватися
Фото: поліція (flickr/Police Nationale)
Автор: Игорь Литвиненко

У 2019 році у терактах в ЄС загинули 10 осіб, 27 - були поранені

В Європейському союзі в 2019 році продовжило скорочуватися кількість терористичних актів. За цей період відбулося 119 спроб, в тому числі і запобігли теракту.

Про це повідомили в Європарламенті.

Наголошується, що 21 спроба відноситься до дихадистскому тероризму. Незважаючи на те, що це лише одна шоста всіх спроб терактів, після атак джихадистів загинули всі 10 жертв, а також були поранені 26 з 27 осіб за 2019 рік. Теракти зі смертельними наслідками сталися в Утрехті (Нідерланди), Парижі (Франція) і Лондон (Великобританія).

Половина терактів в ЄС ставляться до этнонационалистическим і сепаратистським - 57. При цьому 56 з них були зроблені в Північній Ірландії.

Також в Європарламенті зазначили, що кількість запобігли терактів було в два рази більше, ніж здійснених. При цьому в Європолі повідомили, що рівень загрози залишається все ще відносно високою.

За 2019 рік було заарештовано 436 осіб за підозрою в злочинах, пов'язаних з джихадистским тероризмом. Арешти пройшли в 15 країнах. Найбільше у Франції (202), від 32 до 56 в Іспанії, Австрії і Німеччини, і від 18 до 27 арештів в Італії, Данії та Нідерландах.

Кількість терактів у країнах Євросоюзу продовжує скорочуватися

Нагадаємо, наприкінці травня в Австрії чоловік з ножем напав на п'ятьох осіб у різних районах міста Баден, всі були госпіталізовані в лікарню з пораненнями.

Також РБК-Україна писало, що у шотландському Глазго невідомий вчинив напад на людей з ножем, загинули три людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України статистикаЕвропаТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся