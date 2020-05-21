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В Австрии мужчина напал с ножом на пятерых человек

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 13:16
В Австрии мужчина напал с ножом на пятерых человек
Фото: место происшествия (monatsrevue.at)

Сам нападавший найден с серьезным ранением

В городе Бадене (Австрия) мужчина напал с ножом на пятерых человек в разных районах города. Все они были госпитализированы.

Об этом заявили в городской полиции, передает APA.

На людей напали ночью. Мужчина успел нанести ранение пятерым жителям, которые впоследствии были доставлены в больницу. Сам нападавший найден с серьезным ранением в ходе операции по задержанию.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника.

Напомним, ранее в Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, которое произошло в воскресенье, 22 декабря, в городе Кроли в графстве Западный Сассекс.

Также РБК-Украина писало, что в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. Двое человек умерли в результате атаки.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины нападениеАвстрия
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